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      США планують збільшити безпекову допомогу Україні в наступному році

      57 Читать новость на русском
      Вільям Тейлор
      Вільям Тейлор / Голос Америки

      У Сполучених Штатах Америки планують збільшити допомогу у галузі безпеки для України у 2020 році.

      Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у коментарі виданню УНІАН.

      Важливо: Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?

      Ми будемо продовжувати зберігати допомогу на тому самому рівні. Наступного року Конгрес, ймовірно, виділить більше,
      – заявив Тейлор.

      Він також наголосив, що бюджетний перегляд допомоги для України завершений і що жодного негативного впливу на обсяги допомоги для України немає.

      Попередньо бюджетні проєкти на 2020 рік, які зараз розглядає Конгрес США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад 700 мільйонів доларів.

      Затримка виділення обіцяних Україні грошей

      Раніше президент США Дональд Трамп доручив здійснити перегляд виділених Україні грошей, щоб упевнитись, що вони використовуються у відповідність до інтересів держави.

      Мовиться про фінансовий пакет під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", який був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву.

      12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні. Втім у Міністерстві оборони США залишається лише два тижні до того, як закінчиться термін, відведений на їх використання. Пентагон навіть засумнівався у тому, чи встигне використати ці гроші належним чином.

      250 мільйонів доларів, про які йде мова, в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, навчання військових, закупівлю військового спорядження й розвідку. Власне, безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.


      Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      На "Слава Україні" обов’язково почуєш відповідь, – Балух про своє ув’язнення в окупованому Криму
      12 вересня
      1959
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші Війна на Донбасі
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