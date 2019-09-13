США планують збільшити безпекову допомогу Україні в наступному році
У Сполучених Штатах Америки планують збільшити допомогу у галузі безпеки для України у 2020 році.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у коментарі виданню УНІАН.
Важливо: Чого очікувати Україні від зустрічі Трампа з Зеленським?
Ми будемо продовжувати зберігати допомогу на тому самому рівні. Наступного року Конгрес, ймовірно, виділить більше,
– заявив Тейлор.
Він також наголосив, що бюджетний перегляд допомоги для України завершений і що жодного негативного впливу на обсяги допомоги для України немає.
Попередньо бюджетні проєкти на 2020 рік, які зараз розглядає Конгрес США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад 700 мільйонів доларів.
Затримка виділення обіцяних Україні грошей
Раніше президент США Дональд Трамп доручив здійснити перегляд виділених Україні грошей, щоб упевнитись, що вони використовуються у відповідність до інтересів держави.
Мовиться про фінансовий пакет під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", який був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву.
12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні. Втім у Міністерстві оборони США залишається лише два тижні до того, як закінчиться термін, відведений на їх використання. Пентагон навіть засумнівався у тому, чи встигне використати ці гроші належним чином.
250 мільйонів доларів, про які йде мова, в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, навчання військових, закупівлю військового спорядження й розвідку. Власне, безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.
Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу
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