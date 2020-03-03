США пообещали Турции боеприпасы для операции в Сирии
Соединенные Штаты заявили о готовности оказать Турции гуманитарную помощь. А также обеспечить боеприпасами для проведения операции в сирийском Идлибе.
О поддержке Турции заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри, пишет Daily Sabah.
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По словам Джеффри, кроме гуманитарной помощи, Соединенные Штаты готовы предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в районе Идлиба в Сирии.
Турция является нашим союзником в НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы снаряжение было готово и пригодно к использованию,
– сообщил спецпредставитель США.
Кроме того, посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы противовоздушной обороны.
К слову, Турция просила ракеты "Патриот" из-за усиления военного конфликта в Идлибе.
Что известно об обострении в Сирии
- Войска Башара Асада, которых поддерживает Россия, напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. Вследствие этого погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.
- После атаки Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Впоследствии между Турцией и Россией, которая поддерживает Асада, начались новые переговоры. Встреча Путина и Эрдогана запланирована на 5 марта.
- В воскресенье, 1 марта, турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Министр обороны Турции Хулуси Акар пояснил, что целью его государства являются лишь сторонники Асада, которые готовят нападение на Турцию.
- А уже 2 марта авиация Турции уничтожила военный аэропорт сил диктатора Башара Асада в районе Нейраб в северной провинции Сирии Алеппо. Это произошло вслед за уничтожением аэропорта в Кувейрасе.