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      США пообещали Турции боеприпасы для операции в Сирии

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      Соединенные Штаты заявили о готовности оказать Турции гуманитарную помощь. А также обеспечить боеприпасами для проведения операции в сирийском Идлибе.

      О поддержке Турции заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри, пишет Daily Sabah.

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      По словам Джеффри, кроме гуманитарной помощи, Соединенные Штаты готовы предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в районе Идлиба в Сирии.

      Турция является нашим союзником в НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы снаряжение было готово и пригодно к использованию,
      – сообщил спецпредставитель США.

      Кроме того, посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы противовоздушной обороны.

      К слову, Турция просила ракеты "Патриот" из-за усиления военного конфликта в Идлибе.

      Что известно об обострении в Сирии

      • Войска Башара Асада, которых поддерживает Россия, напали на турецких военных в четверг, 27 февраля. Вследствие этого погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.
      • После атаки Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Впоследствии между Турцией и Россией, которая поддерживает Асада, начались новые переговоры. Встреча Путина и Эрдогана запланирована на 5 марта.
      • В воскресенье, 1 марта, турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Министр обороны Турции Хулуси Акар пояснил, что целью его государства являются лишь сторонники Асада, которые готовят нападение на Турцию.
      • А уже 2 марта авиация Турции уничтожила военный аэропорт сил диктатора Башара Асада в районе Нейраб в северной провинции Сирии Алеппо. Это произошло вслед за уничтожением аэропорта в Кувейрасе.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Оружие Новости России Новости США Новости Турции Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии
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