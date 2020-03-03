США пообещали Турции боеприпасы для операции в Сирии

Соединенные Штаты заявили о готовности оказать Турции гуманитарную помощь. А также обеспечить боеприпасами для проведения операции в сирийском Идлибе.

О поддержке Турции заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри, пишет Daily Sabah.

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По словам Джеффри, кроме гуманитарной помощи, Соединенные Штаты готовы предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в районе Идлиба в Сирии.

Турция является нашим союзником в НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы снаряжение было готово и пригодно к использованию,

– сообщил спецпредставитель США.

Кроме того, посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы противовоздушной обороны.

К слову, Турция просила ракеты "Патриот" из-за усиления военного конфликта в Идлибе.

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