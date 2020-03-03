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      США пообіцяли Туреччині боєприпаси для операції у Сирії

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      Джеймс Джеффрі заявив, що США підтримає Туреччину зброєю / dailysabah.com

      Сполучені Штати заявили про готовність надати Туреччині гуманітарну допомогу. А також забезпечити боєприпасами для проведення операції в сирійському Ідлібі.

      Про підтримку Туреччини заявив спеціальний представник США по регіону Джеймс Джеффрі, пише Daily Sabah.

      Читайте також: Війна у Сирії: чим загрожує Україні протистояння Туреччини і Росії

      За словами Джеффрі, окрім гуманітарної допомоги, Сполучені Штати готові надати Туреччині боєприпаси для проведення операції в районі Ідлібу в Сирії.

      Туреччина є нашим союзником у НАТО. Велика частина військових використовує американську техніку. Ми подбаємо про те, щоб спорядження було готове і придатне до використання,
      – повідомив спецпредставник США.

      Крім того, посол США в Туреччині Девід Саттерфілд заявив, що Вашингтон розглядає запит Анкари на системи протиповітряної оборони.

      До слова, Туреччина просила ракети "Патріот" через посилення військового конфлікту в Ідлібі.

      Що відомо про загострення у Сирії

      • Війська Башара Асада, яких підтримує Росія, напали на турецьких військових у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми й поранення.
      • Після атаки Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Згодом між Туреччиною та Росією, яка підтримує Асада, розпочалися нові перемовини. Зустріч Путіна та Ердогана запланована на 5 березня.
      • У неділю, 1 березня, турецька влада оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пояснив, що ціллю його держави є лише прихильники Асада, які готують напади на Туреччину.
      • А вже 2 березня авіація Туреччини знищила військовий аеропорт сил диктатора Башара Асада у районі Нейраб у північній провінції Сирії Алеппо. Це відбулося услід за знищенням аеропорту в Кувейрасі.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Зброя Новини Росії Новини США Новини Туреччини Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії
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