США пообіцяли Туреччині боєприпаси для операції у Сирії

Сполучені Штати заявили про готовність надати Туреччині гуманітарну допомогу. А також забезпечити боєприпасами для проведення операції в сирійському Ідлібі.

Про підтримку Туреччини заявив спеціальний представник США по регіону Джеймс Джеффрі, пише Daily Sabah.

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За словами Джеффрі, окрім гуманітарної допомоги, Сполучені Штати готові надати Туреччині боєприпаси для проведення операції в районі Ідлібу в Сирії.

Туреччина є нашим союзником у НАТО. Велика частина військових використовує американську техніку. Ми подбаємо про те, щоб спорядження було готове і придатне до використання,

– повідомив спецпредставник США.

Крім того, посол США в Туреччині Девід Саттерфілд заявив, що Вашингтон розглядає запит Анкари на системи протиповітряної оборони.

До слова, Туреччина просила ракети "Патріот" через посилення військового конфлікту в Ідлібі.

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