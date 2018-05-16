США разъяснили свою позицию относительно обысков в офисе "РИА Новости-Украина"
Официальный Вашингтон призвал Киев действовать по закону решая вопрос о "РИА Новости-Украина" и его руководителя Кирилла Вышинского.
С соответствующим заявлением выступила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.
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Она отметила, что при этом США понимают попытки Украины защититься от влияния интенсивной российской пропаганды.
"Мы понимаем опасения Украины по поводу пропаганды. Но в целом это серьезные действия, которые необходимо осуществлять в соответствии с законом", – добавила Нойерт.
Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.
Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.
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