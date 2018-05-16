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США разъяснили свою позицию относительно обысков в офисе "РИА Новости-Украина"

1620 Читати новину українською
"РИА Новости-Украина"

Официальный Вашингтон призвал Киев действовать по закону решая вопрос о "РИА Новости-Украина" и его руководителя Кирилла Вышинского.

С соответствующим заявлением выступила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

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Она отметила, что при этом США понимают попытки Украины защититься от влияния интенсивной российской пропаганды.

"Мы понимаем опасения Украины по поводу пропаганды. Но в целом это серьезные действия, которые необходимо осуществлять в соответствии с законом", – добавила Нойерт.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Новости США
Источник: 24 Канал
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