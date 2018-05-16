США роз’яснили свою позицію щодо обшуків в офісі "РИА Новости-Украина"
Офіційний Вашингтон закликав Київ діяти згідно з законом вирішуючи питання щодо "РИА Новости-Украина" і його очільника Кирила Вишинського.
З відповідною заявою виступила представник Державного департаменту США Гізер Нойерт.
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Вона зазначила, що при цьому США розуміють намагання України захистися від впливу інтенсивної російської пропаганди.
"Ми розуміємо побоювання України з приводу пропаганди. Але загалом це серйозні дії, які необхідно здійснювати згідно з законом", – додала Нойерт.
Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.
Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.
Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.
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