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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

США роз’яснили свою позицію щодо обшуків в офісі "РИА Новости-Украина"

2042 Читать новость на русском
"РИА Новости-Украина"

Офіційний Вашингтон закликав Київ діяти згідно з законом вирішуючи питання щодо "РИА Новости-Украина" і його очільника Кирила Вишинського.

З відповідною заявою виступила представник Державного департаменту США Гізер Нойерт.

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Вона зазначила, що при цьому США розуміють намагання України захистися від впливу інтенсивної російської пропаганди.

"Ми розуміємо побоювання України з приводу пропаганди. Але загалом це серйозні дії, які необхідно здійснювати згідно з законом", – додала Нойерт.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини політики Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Новини США
Джерело: 24 Канал
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