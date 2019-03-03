США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

Соответствующее решение было принято во время телефонного разговора в субботу между южнокорейским министром национальной обороны Чон Ген Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанахана. Вашингтон и Сеул обосновывают такой шаг необходимостью ускорения денуклеаризации КНДР.

Информация о намерении американских и южнокорейских представителей объявить о сокращении масштабов ежегодных совместных военных учений появилась в СМИ 1 марта.

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В начале февраля южнокорейские правительственные источники сообщали, что Сеул и Вашингтон договорились объявить о планах проведения совместных военных маневров после окончания второго саммита президента США и лидера КНДР. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что командно-штабные учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle могут пройти 2019 году в сокращенном масштабе. Обычно они проводились в период между концом февраля и серединой апреля.

Агентство Yonhap отметило, что министр национальной обороны Южной Кореи Чон Ген Ду и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан прояснили, что решение альянса отражает намерения обеих стран поддержать дипломатические попытки снизить напряженность и добиться завершения денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что по итогам второго саммита США и КНДР лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия. КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции из страны в обмен на денуклеаризации в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.

Госсекретарь США Майк Помпео намекнул, что переговоры по денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе.