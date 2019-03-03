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      США та Південна Корея вирішили припинити спільні військові навчання

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      Країни припинять спільні навчання Key Resolve та Foal Eagle
      Країни припинять спільні навчання Key Resolve та Foal Eagle / Lee Jin-man

      Відповідне рішення було прийнято під час телефонної розмови в суботу між південнокорейським міністром національної оборони Чон Ген Ду і виконуючим обов'язки міністра оборони США Патріком Шанаханом. Вашингтон і Сеул обґрунтовують такий крок необхідністю прискорення денуклеаризації КНДР.

      Інформація про намір американських і південнокорейських представників оголосити про скорочення масштабів щорічних спільних військових навчань з'явилася у ЗМІ 1 березня.

      Читайте також: Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі

      На початку лютого південнокорейські урядові джерела повідомляли, що Сеул і Вашингтон домовилися оголосити про плани проведення спільних військових маневрів після закінчення другого саміту президента США і лідера КНДР. Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що командно-штабні навчання Key Resolve та польові маневри Foal Eagle можуть пройти 2019 року в скороченому масштабі. Зазвичай вони проводилися в період між кінцем лютого і серединою квітня.

      Агентство Yonhap зазначило, що міністр національної оборони Південної Кореї Чон Ген Ду і виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан прояснили, що рішення альянсу відображає наміри обох країн підтримати дипломатичні спроби знизити напруженість і добитися завершення денуклеаризації Корейського півострова.

      Нагадаємо, що за підсумками другого саміту США та КНДР лідери країн Дональд Трамп та Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї. КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились. 

      Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДР продовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні.

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      Теги: Південна Корея Новини політики Новини США КНДР
      Джерело: 24 Канал
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