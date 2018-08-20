США введут санкции против "Северного потока-2": появилась реакция Кремля

Санкции, которые США планируют ввести против участников строительства газопровода "северный поток-2", являются нарушением норм мировой торговли и не могут быть оправданы никакими мотивами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, норм ВТО,

– подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря Путина, Кремль будет реагировать на новые санкции США после их вступления в силу, руководствуясь интересами России.

"Давайте дождемся. Как вы знаете, они сами уже путаются в своих проектах (санкций, – "24"), поэтому давайте дождемся того, что будет, если это будет, и уже потом только будем руководствоваться, в первую очередь, интересами Российской Федерации", – заявил Песков.

Он рассказал, что Кремлю известно, что соответствующий законопроект о новых санкциях уже подготовлен, так же как и текст этого проекта, "потому что он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах".

"Мы внимательно его изучили, и считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий", – добавил Песков.

Кроме того, спикер Кремля добавил, что Россия настроена на выведение отношений с США из кризиса, но "не собирается впадать в траур, если не будет взаимности от Вашингтона".

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Так как это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.