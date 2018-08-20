15:53
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США введуть санкції проти "Північного потоку-2": з'явилась реакція Кремля

3091 Читать новость на русском
У Кремлі прокоментували майбутні санкції США проти "Північного потоку-2"
У Кремлі прокоментували майбутні санкції США проти "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Санкції, які США планують ввести проти учасників будівництва газопроводу "Північній потік-2" є порушенням норм світової торгівлі та їх не можуть бути виправдані жодними мотивами.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Читайте також: У "Нафтогазі" назвали країни, які можуть зупинити "Північний потік-2"

Ми вже говорили, що, безумовно, спроби протидіяти суто комерційному міжнародному проекту абсолютно йдуть врозріз і є категоричним порушенням всіх торгових правил і норм, норм СОТ,
– наголосив він.

За словами речника Путіна, Кремль буде реагувати на нові санкції США після їх вступу, керуючись інтересами Росії.

"Давайте дочекаємося. Як ви знаєте, вони самі вже плутаються у своїх проектах (санкцій, – "24"), тому давайте дочекаємося того, що буде, якщо це буде, і вже потім тільки будемо керуватися, в першу чергу, інтересами Російської Федерації", – заявив Пєсков.

Він розповів, що Кремлю відомо, що відповідний законопроект про нові санкції вже підготовлений, так само як і текст цього проекту, "бо він опублікований на відповідних інтернет-ресурсах".

"Ми уважно його вивчили, і вважаємо, що це продовження недружніх і незаконних з точки зору міжнародного права дій", – додав Пєсков.

Окрім того, спікер Кремля додав, що Росія налаштована на виведення відносин зі США із кризи, але "не збирається впадати в траур, якщо не матиме взаємності від Вашингтона". 

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Північний потік-2 Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
сьогодні, 15:32 Прагматичне зближення: західні ЗМІ про результати зустрічі Путіна і Меркель
Стрілянина у Харкові: останні новини і головні версії
сьогодні, 15:05 Стрілянина у Харкові: останні новини і головні версії
Євгенія Мазур
Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
сьогодні, 15:01 Чи намагається Меркель співпрацювати з Путіним?
Блог Медіа
Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
сьогодні, 14:00 Чому українські спортсмени у Росії стають об’єктами цькування
Ігор Саджениця
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
сьогодні, 13:01 "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
Юлія Ліпенцева
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіним: деталі
 3 липня , 06:33
Член путінської партії виявився громадянином Америки
1 вересня 2015 , 00:48 1
Депутат від "Самопомочі" сам попросить зняти з нього імунітет
 13 грудня 2016 , 10:13
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук