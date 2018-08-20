США введуть санкції проти "Північного потоку-2": з'явилась реакція Кремля

Санкції, які США планують ввести проти учасників будівництва газопроводу "Північній потік-2" є порушенням норм світової торгівлі та їх не можуть бути виправдані жодними мотивами.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Ми вже говорили, що, безумовно, спроби протидіяти суто комерційному міжнародному проекту абсолютно йдуть врозріз і є категоричним порушенням всіх торгових правил і норм, норм СОТ,

– наголосив він.

За словами речника Путіна, Кремль буде реагувати на нові санкції США після їх вступу, керуючись інтересами Росії.

"Давайте дочекаємося. Як ви знаєте, вони самі вже плутаються у своїх проектах (санкцій, – "24"), тому давайте дочекаємося того, що буде, якщо це буде, і вже потім тільки будемо керуватися, в першу чергу, інтересами Російської Федерації", – заявив Пєсков.

Він розповів, що Кремлю відомо, що відповідний законопроект про нові санкції вже підготовлений, так само як і текст цього проекту, "бо він опублікований на відповідних інтернет-ресурсах".

"Ми уважно його вивчили, і вважаємо, що це продовження недружніх і незаконних з точки зору міжнародного права дій", – додав Пєсков.

Окрім того, спікер Кремля додав, що Росія налаштована на виведення відносин зі США із кризи, але "не збирається впадати в траур, якщо не матиме взаємності від Вашингтона".

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.