Как ССО держат Северодонецк: эксклюзивное видео из окрестностей города
Источник:Силы Специальных Операций ВСУ
Северодонецк – одна из самых горячих точек на фронте. Большая часть города находится под контролем захватчиков, однако украинские военные отстаивают каждый сантиметр территории. Северодонецк держат одни из лучших воинов – ССО ВСУ.
О том, какой сверхтяжелый бой за областной центр Луганщины, военные Сил Специальных Операций рассказали в эксклюзивном видео. Кадры сняты в аду войны, который устроили в Северодонецке российские оккупанты.
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Россияне забрасывают всю территорию снарядами, – ССО
Над городом всегда поднимается дым, ведь обстрелы продолжаются практически без перерыва. Улицы больше похожи на руины, потому что целых построек практически нет. Военные говорят: именно этим враг и берет преимущество в количестве снарядов и вооружения.
Они забрасывают все подряд, не разбираясь, есть ли там наши военные, или просто гражданские люди,
– объясняет один из воинов.
Враг здесь терпит большие потери, – украинские защитники
Сложность в том, что именно в Северодонецке враг применяет все, что имеет на вооружении. Тактика россиян проста – стереть с лица земли населенные пункты, а потом начинать продвигаться, рассказали в ССО.
Однако на этом участке они не могут продвинуться, потому что здесь Вооруженные Силы держат удар. Враг несет большие потери,
– уверяет украинский защитник.
Сначала россияне ссылают разведку, а уже за ней идут остальные войска и артиллерия. Продвигаются они очень малыми шагами – говорится не о кварталах, а о, буквально, домах.
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ССО рассказали и о своей задаче – проводить разведывательные действия, чтобы артиллерия украинцев могла точно поражать противника. Воины уверяют: свою задачу они выполняют четко, ведь ими командуют настоящие профессионалы, а чувствуют себя одной семьей.
Смотрите видео с поля боя в Северодонецке / Видео ССО ВСУ
Коротко о ситуации в Северодонецке:
- В Институте изучения войны говорят, что наступление россиян из-за потерь затормозилось по всем направлениям. Исключение – Северодонецк. Цель захватчиков – полный контроль над городом.
- По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, враги в областном центре почти круглосуточно проводят разведку беспилотниками. Поэтому им удается быстро корректировать огонь.
- Продолжают оккупанты гатить по территории возле мостов близ Северодонецка. Это несмотря на то, что некоторые из них давно непригодны для пользования. Также под огнем часто оказывается завод Азот.
Узнайте больше о ситуации на Луганщине в видео: