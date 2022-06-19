Как ССО держат Северодонецк: эксклюзивное видео из окрестностей города

Северодонецк – одна из самых горячих точек на фронте. Большая часть города находится под контролем захватчиков, однако украинские военные отстаивают каждый сантиметр территории. Северодонецк держат одни из лучших воинов – ССО ВСУ.

О том, какой сверхтяжелый бой за областной центр Луганщины, военные Сил Специальных Операций рассказали в эксклюзивном видео. Кадры сняты в аду войны, который устроили в Северодонецке российские оккупанты.

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Россияне забрасывают всю территорию снарядами, – ССО

Над городом всегда поднимается дым, ведь обстрелы продолжаются практически без перерыва. Улицы больше похожи на руины, потому что целых построек практически нет. Военные говорят: именно этим враг и берет преимущество в количестве снарядов и вооружения.

Они забрасывают все подряд, не разбираясь, есть ли там наши военные, или просто гражданские люди,

– объясняет один из воинов.

Враг здесь терпит большие потери, – украинские защитники

Сложность в том, что именно в Северодонецке враг применяет все, что имеет на вооружении. Тактика россиян проста – стереть с лица земли населенные пункты, а потом начинать продвигаться, рассказали в ССО.

Однако на этом участке они не могут продвинуться, потому что здесь Вооруженные Силы держат удар. Враг несет большие потери,

– уверяет украинский защитник.

Сначала россияне ссылают разведку, а уже за ней идут остальные войска и артиллерия. Продвигаются они очень малыми шагами – говорится не о кварталах, а о, буквально, домах.

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ССО рассказали и о своей задаче – проводить разведывательные действия, чтобы артиллерия украинцев могла точно поражать противника. Воины уверяют: свою задачу они выполняют четко, ведь ими командуют настоящие профессионалы, а чувствуют себя одной семьей.

Смотрите видео с поля боя в Северодонецке / Видео ССО ВСУ

Коротко о ситуации в Северодонецке:

В Институте изучения войны говорят, что наступление россиян из-за потерь затормозилось по всем направлениям. Исключение – Северодонецк. Цель захватчиков – полный контроль над городом.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, враги в областном центре почти круглосуточно проводят разведку беспилотниками. Поэтому им удается быстро корректировать огонь.

Продолжают оккупанты гатить по территории возле мостов близ Северодонецка. Это несмотря на то, что некоторые из них давно непригодны для пользования. Также под огнем часто оказывается завод Азот.

Узнайте больше о ситуации на Луганщине в видео: