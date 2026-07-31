ССО назвали причину серии взрывов в Хмельницком

Серия взрывов в Хмельницком, которую слышали местные жители, 31 июля стала следствием чрезвычайного происшествия. В результате произошла последующая детонация.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Что рассказали в ССО о взрывах в Хмельницком?

По данным военных, взрывы произошли на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

На месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется,

– сообщили в Силах специальных операций.

Дополнительную информацию военные пообещали предоставить после завершения первоочередных мероприятий.

Напомним, что взрывы в Хмельницком 31 июля прогремели без объявления воздушной тревоги. Местные жители писали о повторной детонации и густом дыме, поднимавшемся в небо.

Первые взрывы прогремели около 12:13, повторные громкие звуки слышали в 12:44. Вместе с тем СМИ писали, что в этот день в городе планировался подрыв старых боеприпасов.