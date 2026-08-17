ССО продемонстрировали освобождение населенного пункта на Александровском направлении

Силы специальных операций освободили Андреевку-Клевцово в Донецкой области. В ходе боевых действий 30 оккупантов сдались в плен.

Соответствующее видео ССО разместили в своих социальных сетях.

Что известно об операции?

Российские войска долгое время пытались захватить населенный пункт небольшими группами. На Александровском направлении оккупанты постепенно проникали в Андреевку-Клевцово и занимали позиции.

Однако операторы 3-го полка ССО во взаимодействии с одним из центров психологических операций ССО провели комплексную операцию и освободили населенный пункт.

Военные отметили, что 30 российских солдат были вынуждены сдаться. Те, кто продолжал сопротивляться, были уничтожены.

ССО зачистили село Андреевка-Клевцово: смотрите видео

На видео военные показали наземную фазу операции: на нем видно как спецназовцы продвигались, вытесняли противника с позиций и восстанавливали контроль над территорией.

Также они рассказали, что после деоккупации провели местный обряд "Гонение гадюк".

Это традиционный мужской обряд, внесенный в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Его цель – очистить жилище от злых духов, бед и всевозможных напастей, которые в народе называют "гадюками". На этот раз – очистили от настоящих "гадюк",

– рассказали в ССО.

В пятницу, 14 августа, бойцы Сил обороны Украины выбили окупантов из населенного пункта Толстое на Донетчине и установили там сине-желтый флаг. Успешная операция длилась три дня.