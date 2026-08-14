Об этом сообщил 505-й отдельный батальон морской пехоты.

По данным военных, штурмовые действия начались 10 июня совместно с бойцами 2-го десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Продвижение пехоты сопровождалось активной работой разведывательных и ударных беспилотников. Операторы дронов непрерывно выявляли замаскированные позиции противника и корректировали огонь украинской артиллерии.

Уже 12 июня подразделения окончательно подавили очаги сопротивления российских войск. После этого территорию села полностью зачистили от остатков вражеских сил.

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ВСУ зачистили село Товстое: смотрите видео

Военные подчеркивают, что успех стал возможен исключительно благодаря слаженному взаимодействию различных родов войск.

Поддерживайте Силы обороны Украины, чтобы в каждом оккупированном селе и городе снова развевался сине-желтый флаг,
– призвали морские пехотинцы.

Напомним, что российские оккупанты наступают в направлении Доброполья в Донецкой области. С начала августа враг даже проводил механизированные штурмы, которые ни к чему не привели.

По словам военнослужащего 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Синт", у врага на этом направлении плохо подготовлен личный состав. Россияне пытаются взять количеством. Соответственно, потерь у оккупантов действительно много.