Про це повідомив 505 окремий батальйон морської піхоти.

За даними військових, штурмові дії розпочалися 10 червня спільно з воїнами 2-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Просування піхоти супроводжувалося активною роботою розвідувальних та ударних безпілотників. Оператори дронів безперервно виявляли замасковані позиції противника та коригували вогонь української артилерії.

Вже 12 червня підрозділи остаточно придушили осередки опору російських військ. Після цього територію села повністю зачистили від залишків ворожих сил.

ЗСУ зачистили село Товсте: дивіться відео

Військові наголошують, що успіх став можливим виключно завдяки злагодженій взаємодії різних родів військ.

Підтримуйте Сили оборони України, щоб у кожному окупованому селі та місті знову майорів синьо-жовтий стяг,

– закликали морські піхотинці.

Нагадаємо, що російські окупанти тиснуть в напрямку Добропілля на Донеччині. З початку серпня ворог навіть йшов у механізовані штурми, які завершилися нічим.

За словами військовослужбовця 12 бригади НГУ "Азов" з позивним "Сінт", у ворога на цьому напрямку погано підготовлений особовий склад. Росіяни намагаються брати кількістю. Відповідно втрат в окупантів дійсно багато.