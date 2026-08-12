Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 12 бригади НГУ "Азов" "Сінт". За його словами, усі механізовані атаки ворога були успішно відбиті.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

За словами військового, з появою "зеленки" на фронті росіяни намагаються просуватися вперед малими групами. Іноді їх можна зустріти в досить неочікуваних місцях. Тоді Сили оборони планують операцію та йдуть зачищати точку від ворога.

Зазвичай противник йде по "зеленці". Потім ховається в будинках або ж риє собі укриття. Ми збираємо усю інформацію. Далі пропрацьовують дрони, а вже потім висувається піхота, яка безпосередньо проводить зачистку в ближньому бою,

– зауважив військовий.

Здебільшого у ворога на цьому напрямку погано підготовлений особовий склад. Вони намагаються брати кількістю. Відповідно втрат у ворога дійсно багато.

Військовий розповів про бої на Добропільському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, станом на 12 серпня Сили оборони України знищили понад 1 мільйон 461 тисячу особового складу ворога. Також наші захисники знищили 12 259 танків, 25 127 бойових броньованих машин, 47 773 артилерійські системи тощо.