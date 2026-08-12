Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 12-й бригады НГУ "Азов" по прозвищу "Синт". По его словам, все механизированные атаки противника были успешно отбиты.

Какова ситуация на Добропольском направлении?

По словам военного, с появлением "зеленки" на фронте россияне пытаются продвигаться вперед небольшими группами. Иногда их можно встретить в довольно неожиданных местах. Тогда Силы обороны планируют операцию и отправляются зачищать точку от врага.

Обычно противник движется по "зеленке". Затем прячется в домах или роет себе укрытия. Мы собираем всю информацию. Далее прорабатывают дроны, а уже потом выдвигается пехота, которая непосредственно проводит зачистку в ближнем бою,

– отметил военный.

В основном у противника на этом направлении плохо подготовленный личный состав. Они пытаются взять количеством. Соответственно, потерь у противника действительно много.

Военный рассказал о боях на Добропольском направлении: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что по состоянию на 12 августа Силы обороны Украины уничтожили более 1 миллиона 461 тысячи военнослужащих противника. Также наши защитники уничтожили 12 259 танков, 25 127 боевых бронированных машин, 47 773 артиллерийские системы и т. д.