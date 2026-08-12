По словам президента Зеленского, ежемесячные потери противника остаются на уровне 30 тысяч. Из них 60 процентов – погибшие.
Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 461 660 (+1 260) человек;
- танков – 12 259 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 127 (+7);
- артиллерийских систем – 47 773 (+60);
- РСЗО – 2 022 (+2);
- средства ПВО – 1561 (+1);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2203 (+13);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 456 339 (+1 767);
- крылатые ракеты – 5007 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 132 931 (+388);
- специальная техника – 4516 (+2).
Потери России в войне на 12 августа 2026 год / Фото ГенштабЕсли Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Напомним, что не только личный состав оккупационных войск активно ликвидируется. Уничтожаются также и средства врага для ведения войны.
Так, только за 10–11 августа Силы обороны нанесли серию ударов по оккупантам. Среди пораженных целей:
- ЗРК "Бук-М3" возле Тополей в Луганской области;
- командно-наблюдательный пункт россиян возле Теребреного в Белгородской области;
- склады российских войск в Ровеньках в Луганской области;
- шесть пунктов управления беспилотниками в Донецкой области, в Курской и Запорожской областях.
Также ночью 11 августа украинские силы провели атаку на НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Завод может перерабатывать около 6 миллионов тонн нефти в год.
Был уничтожен и логистический комплекс Wildberries под Воронежем.