Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения.

Что рассказал Зеленский о потерях России?

Российская оккупационная армия продолжает нести значительные потери на территории Украины. По словам президента, ежемесячно Россия теряет по меньшей мере 30 тысяч военных.

Глава государства отметил, что около 60% от этого количества приходится на погибших. В то же время, общая численность российского контингента в Украине постепенно сокращалась благодаря активным действиям Сил обороны.

Особую роль в этом, по словам Зеленского, играет массированное применение Украиной беспилотников. Именно дроны позволяют систематически поражать российские военные и военные объекты.

В то же время, российский президент Владимир Путин, как отметил Зеленский, рассчитывает компенсировать потери и поддерживать интенсивность боевых действий за счет новой мобилизации и привлечения военных из Северной Кореи.

По мнению украинского президента, Кремль пытается таким образом затягивать войну и увеличивать количество российских штурмов на фронте.

Мы готовимся к своим активным действиям и максимальному усложнению России в реализации таких планов,

– отметил глава государства.

Напомним, Зеленский сообщил, что в июле украинские военные уничтожили 30 272 российских окупантов с помощью дронов. Речь идет о погибших и тяжелораненых, потери имеют видеоподтверждение.

В июле 2026 года российские оккупационные войска понесли наибольшие потери в живой силе с начала года – 42 860 военных, по данным Генштаба ВСУ. Это почти на 3,6 тысяч больше, чем в июне, когда потери составляли 39 290 человек. В целом за январь – июль 2026 года потери личного состава российской армии, по оценке украинского Генштаба, составили 238 650 человек.