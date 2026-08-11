Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення.

Що розповів Зеленський про втрати Росії?

Російська окупаційна армія продовжує зазнавати значних втрат на території України. За словами президента, щомісяця Росія втрачає щонайменше 30 тисяч військових.

Глава держави зазначив, що близько 60% від цієї кількості припадає на загиблих. Водночас загальна чисельність російського контингенту в Україні поступово скорочувалася завдяки активним діям Сил оборони.

Особливу роль у цьому, за словами Зеленського, відіграє масоване застосування Україною безпілотників. Саме дрони дозволяють систематично уражати російських військових та військові об'єкти.

Водночас російський президент Володимир Путін, як зазначив Зеленський, розраховує компенсувати втрати та підтримувати інтенсивність бойових дій за рахунок нової мобілізації та залучення військових із Північної Кореї.

На думку українського президента, Кремль таким чином намагається затягувати війну та збільшувати кількість російських штурмів на фронті.

Ми готуємося до своїх активних дій і максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів,

– зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що у липні українські військові знищили 30 272 російських окупантів за допомогою дронів. Йдеться про загиблих і важкопоранених, втрати мають відеопідтвердження.

Загалом у липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі від початку року – 42 860 військових, за даними Генштабу ЗСУ. Це майже на 3,6 тисячі більше, ніж у червні, коли втрати становили 39 290 осіб. Загалом за січень – липень 2026 року втрати особового складу російської армії, за оцінкою українського Генштабу, сягнули 238 650 осіб.