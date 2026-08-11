Как сообщили в Генштабе, украинские военные нанесли очередную серию болезненных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Какие цели поразили Силы обороны на ВОТ и в России?

Так, 11 августа Силы обороны поразили:

зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе Тополей Луганской области;

командно-наблюдательный пункт противника в районе Теребрено Белгородской области России;

склады материально-технических средств врага в Ровеньках Луганской области.

10 августа защитники атаковали шесть пунктов управления БПЛА россиян в районах Шевченко Первого, Комара и Веселого Донецкой области, Ходяковки Курской области России, Зализничного и Нестерянки Запорожской области.

В Генштабе объяснили, что поражение таких объектов существенно ослабляет российские силы сразу на нескольких направлениях.

Напомним, что в ночь на 11 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области.

"Орскнефтеоргсинтез" – один из крупнейших НПЗ Оренбургской области и предприятие топливно-энергетического сектора России. Мощность завода составляет около 6 миллионов тонн нефти в год.

Также ночью был уничтожен логистический комплекс компании Wildberries под Воронежем.

Известно, что под утро вспыхнули пожары и на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае и на ТЭЦ в Ангарске Иркутской области.