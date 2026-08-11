Як повідомили в Генштабі, українські військові завдали чергової серії ударів по позиціях російських окупаційних військ.

Які цілі уразили Сили оборони на ТОТ і в Росії?

Так, 11 серпня Сили оборони уразили:

зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Тополь Луганської області;

командно-спостережний пункт противника в районі Теребрено Бєлгородської області Росії;

склади матеріально-технічних засобів ворога в Ровеньках Луганської області.

10 серпня захисники атакували шість пунктів управління БпЛА росіян в районах Шевченка Першого, Комара та Веселого на Донеччині, Ходяковки Курської області Росії, Залізничного та Нестерянки Запорізької області.

У Генштабі пояснили, що ураження таких об'єктів суттєво послаблює російські сили одразу на кількох напрямках.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 серпня 2026 підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області.

"Орскнефтеоргсинтез" – один із найбільших НПЗ Оренбурзької області та важливе підприємство паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік.

Також уночі був знищений логістичний комплекс компанії Wildberries під Воронежем.

Відомо, що під ранок спалахнули пожежі і на НПЗ у Комсомольську-на-Амурі в Хабаровському краї та на ТЕЦ в Ангарську, що в Іркутській області.