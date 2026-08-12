За словами президента Зеленського, місячні втрати ворога утримуються на рівні 30 тисяч. Серед них 60 відсотків – загиблі.

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 12 серпня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 461 660 (+1 260) осіб;
  • танків – 12 259 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 127 (+7);
  • артилерійських систем – 47 773 (+60);
  • РСЗВ – 2 022 (+2);
  • засоби ППО – 1 561 (+1);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13);
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 456 339 (+1 767);
  • крилаті ракети – 5 007 (+0);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 132 931 (+388);
  • спеціальна техніка – 4 516 (+2).

Втрати Росії у війні на 12 серпня 2026 рік / Фото Генштаб

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Нагадаємо, що не лише особовий склад окупаційних військ активно ліквідовується. Знищуються також і засоби ворога для ведення війни.

Так, лиш за 10 – 11 серпня Сили оборони завдали серії ударів по окупантах. Серед уражених цілей:

  • ЗРК "Бук-М3" біля Тополів на Луганщині;
  • командно-спостережний пункт росіян біля Теребреного у Бєлгородській області;
  • склади російських військ у Ровеньках на Луганщині;
  • шість пунктів управління безпілотниками на Донеччині, у Курській та Запорізькій областях.

Також вночі 11 серпня українські сили атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області. Завод може переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти на рік.

Було знищено і логістичний комплекс Wildberries під Воронежем.