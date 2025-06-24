Успешная операция 144 Центра ССО состоялась с участием операторов БпЛА, минометчиков, гранатометчиков и экипажей сбросов. После ударов FPV-дронов один из раненых врагов сдался в плен. Его эвакуировали с поля боя с помощью HUMVEE. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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Атака на тепловоз: как уничтожили группу врага

Бойцы ССО получили задание ответить на действия вражеской группы, которая накануне помешала ротации украинских подразделений. Операция началась с прицельного удара FPV-дронов по тепловозу, в котором скрывались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро россиян попытались убежать – пятеро из них были уничтожены.

Еще один россиянин выжил, но притворился мертвым. По словам ССО, экипажи сбросов с позывными "Боцман" и "Великая" обнаружили его движение и заставили сдаться. Враг подчинился и был направлен дронами к украинским позициям. Пленного эвакуировали экипажи ССО с помощью боевого авто HUMVEE.



Если можно обменять его на кого-то из наших пацанов, не рискуя слишком, то почему бы этого не сделать,

– сказал командир группы "Правый", который вместе с собратьями вывозил пленного.

ССО уничтожили штурмовую группу врага: смотрите видео

HUMVEE – полноприводный военный автомобиль, выпускаемый американской компанией AM General.

Напомним, как отметил Александр Сырский Российская армия как отметил Александр Сырский не смогла захватить Покровск благодаря Курской операции, проведенной ВСУ. Украинские действия в Глушковском районе Курской области ограничили перемещение около 10 тысяч российских военных.