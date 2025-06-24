Успішна операція 144 Центру ССО відбулася за участю операторів БпЛА, мінометників, гранатометників та екіпажів скидів. Після ударів FPV-дронів один із поранених ворогів здався в полон. Його евакуювали з поля бою за допомогою HUMVEE. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Атака на тепловоз: як знищили групу ворога

Бійці ССО отримали завдання відповісти на дії ворожої групи, яка напередодні завадила ротації українських підрозділів. Операція почалась з прицільного удару FPV-дронів по тепловозу, в якому переховувалися окупанти. Після загоряння локомотива шестеро росіян спробували втекти – п'ятеро з них були знищені.

Ще один росіянин вижив, але прикинувся мертвим. За словами ССО, екіпажі скидів із позивними "Боцман" та "Велика" виявили його рух і примусили здатися. Ворог підкорився та був спрямований дронами до українських позицій. Полоненого евакуювали екіпажі ССО за допомогою бойового авто HUMVEE.



Якщо можна обміняти його на когось з наших пацанів, не ризикуючи занадто, то чому б цього не зробити,

– сказав командир групи "Правий", який разом із побратимами вивозив полоненого.

ССО знищили штурмову групу ворога: дивіться відео

HUMVEE – повнопривідний військовий автомобіль, що випускається американською компанією AM General.

Нагадаємо, як зазначив Олександр Сирський Російська армія не змогла захопити Покровськ завдяки Курській операції, проведеній ЗСУ. Українські дії в Глушковському районі Курської області обмежили переміщення близько 10 тисяч російських військових.