Об этом сообщили в ССО ВСУ.

Как прошла операция бойцов ССО?

Действуя скрытно, бойцы ССО проникли в район выполнения задания и совершили налет на российские позиции.

Обнаружив укрытия оккупантов, украинские бойцы предложили сдаться без боя, но те не воспользовались этой возможностью.

В результате прямых действий один захватчик был ликвидирован, еще три человека – взяты в плен, изъято оружие, средства связи и документы.

В ходе проведения специальных операций был обнаружен неожиданный "участник" – олененок, которого эвакуировали из опасной зоны,

– сообщили в ССО.

Операция бойцов ССО: смотрите видео

Напомним, что противостояние на фронте продолжается. По последним данным аналитиков Института изучения войны, Россия продвигалась в районе Гуляйполя.

Тем временем ВСУ продолжают контратаковать на Александровском направлении. С января 2026 года уже было освобождено 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.