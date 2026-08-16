Про це розповіли у ССО ЗСУ.
Як пройшла операція воїнів ССО?
Діючи приховано оператори ССО інфільтрувалися в район виконання завдання та здійснили наліт на російські позиції.
Виявивши схованки окупантів, українські воїни запропонували здатися без бою, але ті не скористалися цією можливістю.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Тож унаслідок прямих дій одного загарбника було ліквідовано, ще 3 – взято в полон, вилучено зброю, засоби зв'язку та документи.
Під час проведення спеціальних було виявлено несподіваного "учасника" – оленятко, яке евакуювали із небезпечної зони,
– поділилися у ССО.
Операція воїнів ССО: дивіться відео
Нагадаємо, що протистояння на фронті триває. За останніми даними аналітиків Інституту вивчення війни, Росія мала просування біля Гуляйполя.
Тим часом ЗСУ продовжують контратакувати на Олександрівському напрямку. З січня 2026 року уже було звільнено 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.