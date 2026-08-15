Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

13 та 14 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на півночі Сумської області , але не просувалися вперед.

, але не просувалися вперед. Аналогічна ситуація була й на півночі Харківської області та в напрямку Великого Бурлука .

та в напрямку . Російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації на Куп'янському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що українські війська завдають ударів по російських позиціях на північному сході та в центрі Куп'янська після того, що, за оцінками ISW, було місіями з інфільтрації.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що українські війська завдають ударів по російських позиціях на північному сході та в центрі Куп'янська після того, що, за оцінками ISW, було місіями з інфільтрації. 13 та 14 серпня окупанти продовжували обмежені наступальні операції на північний схід від Борової, в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, на Слов'янському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках, але успіхів не мали.

Зміни на фронті / Карти ISW

Аналогічно окупанти продовжували наступальні операції на Олександрівському напрямку , але не просунулися вперед, а українські війська продовжували контратаки в цьому районі.

, але не просунулися вперед, а українські війська продовжували контратаки в цьому районі. Країна-загарбниця нещодавно просунулася в напрямку Гуляйполя . На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 13 серпня, видно, як українські війська завдають ударів по російській механізованій техніці, яка намагається здійснити механізований штурм розміром приблизно взводу на південний схід та південь від Воздвижівки (на північний захід від Гуляйполя), що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили Оленокостянтинівку та Зелене. Український підрозділ, який брав участь у відбитті штурму, повідомив, що російські війська проводили механізований штурм протягом кількох годин.

. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 13 серпня, видно, як українські війська завдають ударів по російській механізованій техніці, яка намагається здійснити механізований штурм розміром приблизно взводу на південний схід та південь від Воздвижівки (на північний захід від Гуляйполя), що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили Оленокостянтинівку та Зелене. Український підрозділ, який брав участь у відбитті штурму, повідомив, що російські війська проводили механізований штурм протягом кількох годин. Були російські наступальні операції на заході Запорізької області , але безуспішні.

, але безуспішні. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 14 серпня.

Нагадаємо, що на Олександрівському напрямку з січня 2026 року уже було звільнено 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. У ході операції окупаційний контингент зазнав суттєвих втрат: щонайменше 9550 російських військових загинули, а ще понад 6600 отримали поранення.