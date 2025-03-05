До сих пор шокирован: почему Путин молчит после скандала Зеленского и Трампа

После спора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете от Владимира Путина не было никакой реакции. Российский диктатор был шокирован событиями и не понимает, что ему делать.

Такое мнение 24 Каналу высказала журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что российский диктор уже не сможет "превзойти" президента Украины. Он панически боится встречи с Трампом.

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Путин шокирован ссорой в Овальном кабинете

По словам журналистки, Путин, мягко говоря, был шокирован событиями в Овальном кабинете. Несмотря на то, что российский диктатор является настоящим негодяем, он не глуп и понимает, что ему также придется иметь дело с президентом США.

Какое бы у Путина не было поведение, он все равно будет выглядеть "бледнее", чем Зеленский. Вот что он может сделать после того, что увидел весь мир? Как он будет вести себя дальше?,

– сказала Романова.

Она отметила, что Путин может "осыпать" Трампа комплиментами, но это будет очень низко. В то же время если диктатор захочет настоять на своем – неизвестно, как на это отреагирует президент США.

"Неизвестно, какой "цирк" может устроить Трамп. Путин понимает, что он не будет сильнее, чем Зеленский. Этот уровень уже вышел за пределы, он космический. Еще один вопрос – а что Путин скажет Трампу, если тот в ответ на любую реплику может "перевернуть стол?", – подчеркнула журналистка.

Она добавила, что после событий в Белом доме российский диктатор еще будет долго решаться на встречу с президентом США.

Интересно, что одновременно издание CNN сообщило, что после ссоры Зеленского и Трампа Путин наоборот хочет быстро встретиться с президентом США. В Кремле радуются, что ссора подвинула сложные для россиян переговоры об окончании войны на второй план.