Таку думку 24 Каналу висловила журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що російський диктор вже не зможе "перевершити" президента України. Він панічно боїться зустрічі з Трампом.

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Путін шокований сваркою в Овальному кабінеті

За словами журналістки, Путін, м'яко кажучи, був шокований подіями в Овальному кабінеті. Попри те, що російський диктатор є справжнім негідником, він не дурний та розуміє, що йому також доведеться мати справу з президентом США.

Яка б в Путіна не була поведінка, він все одно буде виглядати "блідішим", ніж Зеленський. От що він може зробити після того, що побачив весь світ? Як він буде поводитись далі?,

– сказала Романова.

Вона зазначила, що Путін може "обсипати" Трампа компліментами, але це буде дуже низько. Водночас якщо диктатор захоче настояти на своєму – невідомо, як на це відреагує президент США.

"Невідомо, який "цирк" може влаштувати Трамп. Путін розуміє, що він не буде сильнішим, ніж Зеленський. Цей рівень вже вийшов за межі, він космічний. Ще одне питання – а що Путін скаже Трампу, якщо той у відповідь на будь-яку репліку може "перевернути стіл?", – наголосила журналістка.

Вона додала, що після подій в Білому домі російський диктатор ще буде довго наважуватись на зустріч з президентом США.

Цікаво, що водночас видання CNN повідомило, що після сварки Зеленського та Трампа Путін навпаки хоче швидко зустрітись з президентом США. У Кремлі радіють, що сварка посунула складні для росіян переговори про закінчення війни на другий план.