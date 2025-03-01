Джей Ди Вэнс – "пес" Трампа для атак на Европу и Украину, – Reuters

В Овальном доме 28 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп публично поспорили. Не последнюю роль в ссоре президентов сыграл Джей Ди Вэнс. Своими словесными вмешательствами он лишь подбрасывал хворост в костер.

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в пятницу начала приобретать напряженный характер, после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс, сидя на диване напротив Трампа в Овальном кабинете, вмешался с острым замечанием, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Такой полемики не видел никогда: политолог из США проанализировал встречу Зеленского с Трампом

Джей Ди Вэнс играет "особую" роль

Во время разговора Вэнс обвинял Зеленского в том, что он неблагодарный к США и Трампу и относится к его стране с неуважением.

"Вы должны благодарить президента Трампа за попытку положить конец этому конфликту", – резко говорил Вэнс.

Хотя эта необычная встреча в Белом доме показала напряженность между Зеленским и Трампом, она также подчеркнула роль Вэнса как своеобразного "атакующего пса" для своего шефа.

Демократы обвинили Белый дом в том, что тот устроил Зеленскому "засаду" в Овальном кабинете, но источник, знакомый с ходом встречи, заявил, что стычка Вэнса с украинским лидером "не была запланированной".

40-летний Вэнс, потенциальный наследник политического движения Трампа "Сделаем Америку великой снова", оказался преданным соратником президента с момента их прихода к власти чуть более месяца назад.

Бывший сенатор от Огайо также зарекомендовал себя как острый защитник верховного главнокомандующего, что выделяет его среди других соратников Трампа, в частности Илона Маска

"Это был момент демонстрации силы Джей Ди Вэнса. Вэнс отличается от Илона. Его готовность вступить в конфронтацию с Зеленским перед Трампом – это был очень важный момент. Он выступил в поддержку президента, а Трамп обожает, когда кто-то берет на себя роль конфронтатора вместо него", – сказал сказал сказал один из американских чиновников на условиях анонимности.

Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что ситуация обострилась именно в тот момент, когда Зеленский открыто бросил вызов вице-президенту. Зеленский заметил, что Вэнс говорит слишком громко. Это не понравилось Трампу.

"Он не говорит громко", – ответил Трамп, – "Вы уже много наговорили. Ваша страна в большой беде".

Вэнс проявил склонность к конфронтации и во время поездки в феврале в Мюнхен, где он обвинил европейских лидеров в недостатке свободы слова и неспособности контролировать иммиграцию.

Он также играл эту роль во время предвыборной кампании прошлого года, после того как стал напарником Трампа.

"Джей Ди Вэнс очень хорошо формулирует повестку дня президента и умеет нападать, именно поэтому Дональд Трамп выбрал его", – отметил республиканский стратег Лэнс Тровер.

Роль Вэнса во время встречи президентов получила похвалу от союзников Трампа.

Я был очень горд за Джей Ди Вэнса, который встал на защиту нашей страны,

– сказал республиканский сенатор Линдси Грэм, ярый сторонник Украины, после встречи в Белом доме.

Когда журналистов выводили из Овального кабинета, Вэнс похлопал Трампа по руке. Он не пожал руку украинскому лидеру – по крайней мере перед камерами.