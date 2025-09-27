Белый дом стал уроком не только для меня, – Зеленский ответил, как наладил отношения с Трампом
- Зеленский заявил, что не заискивал перед Трампом для налаживания отношений, а оставался честным и открытым.
- Спор между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время пресс-конференции в Белом доме состоялся в феврале 2025 года.
Встреча Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом в феврале 2025 года была на всех полосах. Тогда казалось, что лидеры государств поссорились окончательно. Однако наладить отношения им все же удалось.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины для Axios.
Как Зеленскому и Трампу удалось наладить отношения?
По словам Владимира Зеленского, ему не нужно было заискивать перед Дональдом Трампом, чтобы их отношения после ссоры в Овальном кабинете Белого дома стали снова хорошими. Президент сказал, что его сообщения для Трампа и его окружения тогда были честными и четкими.
Вот почему Белый дом стал уроком не только для меня. Я думаю, что для другой стороны также. Мы поняли друг друга. И это лучше, чем быть вежливым только потому, что ты боишься президента Соединенных Штатов,
– рассказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер добавил, что после того инцидента он был открытым. Зеленский считает, что сильные люди уважают открытость других, а потому с Дональдом Трампом конфликт был исчерпан.
Относительно вице-президента США Джей Ди Венса, который также вступил в словесную перепалку с Зеленским 28 февраля, президент отметил, что чиновник действительно не его друг, но и не враг. Но он может стать другом Украины, если, к примеру посетит ее.
Зеленский дал интервью американскому изданию: видео
Что известно о ссоре Зеленского и Трампа в Белом доме?
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с рабочим визитом и имел запланированную встречу с Дональдом Трампом. В начале переговоров была пресс-конференция с журналистами в Овальном кабинете. Во время разговора с журналистами и в ходе переговоров между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом начался спор.
- Словесная перепалка дошла до предела, когда Дональд Трамп в присутствии других заявил, что Зеленский "не готов к миру" и обвинил его в неуважении к США после нескольких его высказываний.
- После ссоры американский лидер провел совещание с советниками и принял решение, что Зеленский "не в том состоянии, чтобы вести переговоры". Тогда украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Следующая пресс-конференция и совместный обед были отменены.