Встреча Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом в феврале 2025 года была на всех полосах. Тогда казалось, что лидеры государств поссорились окончательно. Однако наладить отношения им все же удалось.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины для Axios.

Как Зеленскому и Трампу удалось наладить отношения?

По словам Владимира Зеленского, ему не нужно было заискивать перед Дональдом Трампом, чтобы их отношения после ссоры в Овальном кабинете Белого дома стали снова хорошими. Президент сказал, что его сообщения для Трампа и его окружения тогда были честными и четкими.

Вот почему Белый дом стал уроком не только для меня. Я думаю, что для другой стороны также. Мы поняли друг друга. И это лучше, чем быть вежливым только потому, что ты боишься президента Соединенных Штатов,

– рассказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что после того инцидента он был открытым. Зеленский считает, что сильные люди уважают открытость других, а потому с Дональдом Трампом конфликт был исчерпан.

Относительно вице-президента США Джей Ди Венса, который также вступил в словесную перепалку с Зеленским 28 февраля, президент отметил, что чиновник действительно не его друг, но и не враг. Но он может стать другом Украины, если, к примеру посетит ее.

Зеленский дал интервью американскому изданию: видео

Что известно о ссоре Зеленского и Трампа в Белом доме?