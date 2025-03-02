В интервью для Fox News Майк Волц вспомнил, как он и госсекретарь Марко Рубио советовали Трампу после спора прекратить переговоры, а Зеленскому – покинуть Белый дом, передает 24 Канал.

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Волц отреагировал на ссору Трампа и Зеленского

Чиновники сказали главе США, что, мол, не видят путей для продолжения разговора после "оскорбления", нанесенного со стороны Зеленского. Волц уточнил, что Рубио дал понять украинцу, что сейчас время играет против него, и "американская помощь не является бесконечной".

Кроме того, Волц назвал Зеленского "неправильным лидером" для переговоров с Россией. Мол, глава нашего государства был одет не как человек, который хочет остановить боевые действия. "И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, неправильный президент, который пытался сделать подобные вещи", – подытожил ссору в Белом доме советник Трампа по нацбезопасности.

К слову, сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал Зеленского за спор с Трампом и призвал уйти в отставку или изменить поведение. Кроме того, чиновник посоветовал ему прислать другого переговорщика вместо себя для подписания соглашения об ископаемых.