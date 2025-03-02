В інтерв'ю для Fox News Майк Волц пригадав, як він та держсекретар Марко Рубіо радили Трампу після суперечки припинити переговори, а Зеленському – залишити Білий дім, передає 24 Канал.

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Волц відреагував на сварку Трампа і Зеленського

Чиновники сказали очільнику США, що, мовляв, не бачать шляхів для продовження розмови після "образи", завданої з боку Зеленського. Волц уточнив, що Рубіо дав зрозуміти українцю, що наразі час грає проти нього, і "американська допомога не є нескінченною".

Крім того, Волц назвав Зеленського "неправильним лідером" для переговорів з Росією. Мовляв, глава нашої держави був одягнений не як людина, яка хоче зупинити бойові дії. "І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, неправильний президент, який намагався зробити подібні речі", –підсумував сварку у Білому домі радник Трампа з нацбезпеки.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем розкритикував Зеленського за суперечку з Трампом і закликав піти у відставку або змінити поведінку. Крім того, чиновник порадив йому надіслати іншого переговорника замість себе для підписання угоди про копалини.