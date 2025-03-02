В етері 24 Каналу голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк сказав, куди після такого неочікуваного повороту подій далі рухатися Україні та де шукати підтримку, щоб протистояти російській агресії.

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Чи зможе Європа перекрити відсутність допомоги від США

Українська дипломатія має якось вплинути на те, щоб відносини зі США не погіршилися. Втім, це не означає, що Київ повинен капітулювати й повністю здатися під тиском Трампа.

Україна за жодних обставин не повинна йти на поступки Трампу, тому що це не дасть нічого позитивного. Ми повинні вистояти, об'єднавшись з Європою,

– мовив Романюк.

Європейські союзники нададуть Україні допомогу, але це не рівноцінна заміна, обійтися без американської підтримки буде складно. Наша країна зазнає серйозних втрат через погіршення відносин зі Сполученими Штатами Америки.

Але яка в нас була альтернатива, капітулювати? Капітуляція – це ще гірша альтернатива. Тому в України немає інших варіантів, окрім, як далі продовжувати себе захищати спільно зі своїми європейськими союзниками та партнерами,

– зазначив голова громадської організації "Україна в НАТО".

За його словами, Україна зможе вистояти за допомогою європейських союзників, які продовжують запевнювати в підтримці. Європа повністю солідарна з Україною й на сьогодні, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, жодна країна Європейського Союзу чи НАТО не засудила українську позицію під час зустрічі з Трампом.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, Трамп наказав перевірити можливість припинення постачання зброї Україні після дискусії на підвищених тонах із Зеленським.

У близькій перспективі Європейський Союз не здатний протистояти виготовленню військово-промислового комплексу Росії. НАТО виготовляє протягом року скільки боєприпасів, скільки Росія за квартал. Тобто країна-агресор має продуктивність виготовлення зброї в чотири рази більше.

Треба збудувати з добрий десяток військових заводів на Європейському континенті та Канаді для того, щоб досягти балансу виготовлення зброї між Росією та країнами-членами НАТО,

– додав Романюк.

Саме для розв'язання цих проблем європейці збиратимуться 2 та 6 березня. До слова, Зеленський вже прибув до Лондона для участі у європейському саміті 2 березня, організованому прем'єр-міністром Великої Британії.