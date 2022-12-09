СССР действительно распадается только сейчас, и это делают именно украинцы, – глава сейма Латвии

Глава Сейма Латвии Эдвард Смилтенс заявил, что Советский Союз распадается только сейчас. И происходит это благодаря украинскому народу.

Об этом заявил глава Сейма Латвии Эдвард Смилтенс. Он подчеркнул, что в этом контексте латвийский народ еще больше поддерживает Украину.

Важно В Вильнюсе сносят советские памятники: пророссийские активисты угрожают нападением на Литву

По его мнению, украинцы, скорее всего, не понимают, какое влияние оказывают на Европу и другие страны.

Вы четко дали всем понять, что для нас как Балтийских стран есть время окончательно вырваться из Советского Союза. Советский Союз распался в 90-х, но мы все еще оттуда не вырвались. То есть на самом деле Советский Союз распадается сейчас – и именно вы это делаете,

– сказал он.

В то же время глава Сейма Латвии добавил, что страна уничтожила оккупационные памятники и символы, здесь принимаются законы, которые трудно было представить раньше. Не считая того, меняется система образования.

"Это все укрепляет нашу национальную безопасность и оборону. Вы дали нам возможность двигаться вперед, открыли новые возможности развития для будущего. Поэтому латвийское общество поддерживает Украину больше, чем вы можете себе представить", – уточнил Смилтенс.

Как Литва поддерживает Украину в войне против России

По словам главы Сейма Латвии Эдварда Смилтенса, страна предоставила Украине военное оборудование более чем на 300 миллионов евро, то есть треть своего военного бюджета. В помощь входят:

гаубицы,

дроны,

другое оборудование для военнослужащих.

В то же время Латвия продолжает активно помогать прибывшим в эту страну украинским беженцам, спасаясь от войны на родине. Рига пролонгировала срок поддержки украинцев до 30 июня следующего года.

А литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что зима принесет дополнительные возможности для армий. Особенно для украинского. Министр обороны Литвы заявил, что у ВСУ гораздо больше возможностей для проведения наступательных действий этой зимой, чем у оккупантов.

У украинцев есть такие преимущества, по мнению Арвидаса Анушаускаса:

воюют на своей земле;

знают местность и ее особенности;

осознаны в своих возможностях;

хорошо умеют воевать.

Добавим, что Литва обещала предоставить украинским воинам теплую одежду на зиму, а также беспилотники. В то же время граждане Балтийской страны собрали 750 тысяч долларов, чтобы купить украинцам морские дроны.