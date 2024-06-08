Днем ранее в Укрэнерго информировали, что вечером субботы, 8 июня, графики будут применять с 16:00 до 24:00.

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Сегодня украинцы будут со светом дольше

Стабилизационные отключения начнутся с 18:00 вместо 16:00. По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже – с 18:00 и до 24:00,

– сказано в сообщении.

Но в ДТЭК все равно призвали к экономному потреблению. И заверили: если будут изменения, о них сообщат в телеграм-канале.

В каком состоянии энергосистема Украины сейчас

В Минэнерго утром 8 июня сообщили, что на одной из АЭС после планового ремонта включили в работу энергоблок, который добавит энергосистеме 1000 МВт мощности. Интересно, что ремонт завершили на 10 дней раньше.

Конечно, это снизит дефицит электроэнергии в Украине, но не перекроет его полностью. Государство готовится к осенне-зимнему сезону и провело плановые работы на трех атомных блоках. Цель ремонтов – подготовить все блоки к стабильной и бесперебойной работе в отопительный сезон.

В министерстве подчеркнули: в текущие сутки дефицит в энергосистеме есть в вечерние часы. Поэтому ограничения электроснабжения запланированы именно вечером, но они не коснутся предприятий критической инфраструктуры.