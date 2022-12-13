Еще даже Мундиаль не завершился: в Катаре начали разбирать культовый стадион ЧМ-2022 – фото
В Катаре понимали, что после Мундиаля такое количество арен не будет востребовано. Поэтому организаторы построили стадионы, которые могут быть быстро разобраны. Один из них уже начал демонтировать еще до финала турнира.
В Катаре близится к окончанию чемпионат мира по футболу 2022 года. Осталось отыграть всего четыре матча, чтобы определить новую лучшую сборную.
По теме Катар потратил 4 миллиарда долларов на стадионы в ЧМ-2022: как они выглядят и что с ними будет
Тем временем на некоторых аренах уже не пройдут поединки Мундиаля. Одна из них – стадион 974 в столице Катара До сих пор. На нем прошло семь матчей ЧМ-2022.
|ДАТА
|СТАДИЯ
|ПОЕДИНОК
|СЧЕТ
|22 ноября
|Группа С, 1 тур
|Мексика – Польша
|0:0
|24 ноября
|Группа Н, 1 тур
|Португалия – Гана
|3:2
|26 ноября
|Группа D, 2 тур
|Франция – Дания
|2:1
|28 ноября
|Группа G, 2 тур
|Бразилия – Швейцария
|1:0
|30 ноября
|Группа С, 3 тур
|Польша – Аргентина
|0:2
|2 декабря
|Группа G, 3 тур
|Сербия – Швейцария
|2:3
|5 декабря
|1/8 финала
|Бразилия – Южная Корея
|4:1
Демонтаж начался
Особенностью арены была его конструкция из необычных материалов. Арена была составлена из 974 морских транспортных контейнеров. Еще до чемпионата мира говорилось, что стадион будет полностью демонтирован.
И вот сразу после последнего матча на нем катарцы начали разбирать стадион 974. Уже на следующий день после игры Бразилия – Южная Корея у арены появилась техника, начавшая демонтаж конструкций.
Стадион 974 начали разбирать / https://twitter.com/royalmabika44
Чем запомнился стадион 974 и что с ним будет
При этом фанаты продолжают фотографироваться у стадиона, чтобы запомнить последние мгновения для ЧМ-2022 сооружения. Ожидается, что эта арена может быть собрана в другом месте и даже в другой стране.
Более того, из этого 40-тысячного стадиона можно сделать несколько более малых арен. Отметим главные события, произошедшие на стадионе 974 во время ЧМ-2022:
- Роберт Левандовски не забил пенальти Мексике
- Криштиану Роналду отличился на пятом для себя ЧМ
- Дубль Килиана Мбаппе в ворота Дании вывел Францию в плей-офф Мундиаля
- Бразилия гарантировала себе выход в 1/8 финала
- Лионель Месси не забил пенальти Польши