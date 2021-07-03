Стадион в Риме потрясающе исполнил гимн Украины перед матчем с Англией на Евро-2020: видео
3 июля 2021 , 22:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборные Украины и Англии встретились в Риме в рамках 1/4 финала Евро-2020. На стадионе "Олимпико" в Риме потрясающе исполнили гимн Украины перед матчем с Англией.
Поединок Украина – Англия состоится на стадионе "Олимпико". Он состоится в рамках 1/4 финала Евро-2020.
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Стадион в Риме впечатляюще исполнил гимн Украины
Болельщики, собравшиеся на матч сборной Украины по футболу против Англии в четвертьфинале Евро-2020 невероятно исполнили гимн Украины.
Стадион в Риме впечатляюще исполнил гимн Украины: смотрите видео
Смотрите, как исполняли украинский гимн в Риме.
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