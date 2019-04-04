Стадион, так стадион, – Порошенко ответил на ультиматум Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".
На своей странице в Twitter Петр Порошенко обнародовал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором согласился провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".
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В то же время действующий Президент напомнил кандидату, что правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, и посоветовал ознакомиться с ним.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении к Порошенко заявил, что "не отморозится", и готов к дебатам. Он предложил провести их на главной спортивной арене Украины НСК "Олимпийском". Зеленский требует, чтобы дебаты были открытыми для людей, журналистов и чтобы их могли транслировать все телеканалы страны.