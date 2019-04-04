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      Стадион, так стадион, – Порошенко ответил на ультиматум Зеленского

      82 Читати новину українською
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Скриншот

      Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".

      На своей странице в Twitter Петр Порошенко обнародовал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором согласился провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".

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      В то же время действующий Президент напомнил кандидату, что правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, и посоветовал ознакомиться с ним.

      Напомним, что ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении к Порошенко заявил, что "не отморозится", и готов к дебатам. Он предложил провести их на главной спортивной арене Украины НСК "Олимпийском". Зеленский требует, чтобы дебаты были открытыми для людей, журналистов и чтобы их могли транслировать все телеканалы страны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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