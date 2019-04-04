Стадион, так стадион, – Порошенко ответил на ультиматум Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".

На своей странице в Twitter Петр Порошенко обнародовал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором согласился провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".

Читайте также: Это будет шоу, – Аласания об условиях Зеленского к Порошенко относительно дебатов на "Олимпийском"

В то же время действующий Президент напомнил кандидату, что правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, и посоветовал ознакомиться с ним.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2019 р.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении к Порошенко заявил, что "не отморозится", и готов к дебатам. Он предложил провести их на главной спортивной арене Украины НСК "Олимпийском". Зеленский требует, чтобы дебаты были открытыми для людей, журналистов и чтобы их могли транслировать все телеканалы страны.