Стал дизайнером: Ким Чен Ын освоил новое увлечение, когда исчез из публичного пространства

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время длительного отсутствия на публике занимался особым увлечением. Журналисты выяснили, каким именно.

Во время своего исчезновения Ким Чен Ын якобы занимался дизайном. Он помогал разрабатывать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму.

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Утверждают, что политик якобы даже успел приобщиться к двум туристическим проектам.

Как обнаружили новое увлечение Ким Чен Ына

Журналисты нашли подсказки на фотографиях с новой выставки промышленного дизайна, которая была в Пхеньяне. Северокорейские художники демонстрировали свои проекты.

На одной из панелей перечислены дни, когда Ким Чен Ын внимательно изучал некоторые проекты. Именно в эти даты политик отсутствовал на публике.

В соответствии с этим, репортеры выяснили, что северокорейский лидер по меньшей мере 25 дней изучал 110 работ участников.

Что известно о "пропаже" Ким Чен Ына