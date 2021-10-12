Стал дизайнером: Ким Чен Ын освоил новое увлечение, когда исчез из публичного пространства
Источник:The Times
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время длительного отсутствия на публике занимался особым увлечением. Журналисты выяснили, каким именно.
Во время своего исчезновения Ким Чен Ын якобы занимался дизайном. Он помогал разрабатывать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму.
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Утверждают, что политик якобы даже успел приобщиться к двум туристическим проектам.
Как обнаружили новое увлечение Ким Чен Ына
Журналисты нашли подсказки на фотографиях с новой выставки промышленного дизайна, которая была в Пхеньяне. Северокорейские художники демонстрировали свои проекты.
На одной из панелей перечислены дни, когда Ким Чен Ын внимательно изучал некоторые проекты. Именно в эти даты политик отсутствовал на публике.
В соответствии с этим, репортеры выяснили, что северокорейский лидер по меньшей мере 25 дней изучал 110 работ участников.
Что известно о "пропаже" Ким Чен Ына
- В июне 2021 года появились фотографии лидера КНДР, на которых он заметно похудел. Перед тем в течение месяца политик не появлялся на публике.
- После этого на государственном телевидении выпустили сюжет, где население выразило обеспокоенность относительно состояния здоровья Ким Чен Ына.
- В сети даже распространялись "теории" о двойнике лидера КНДР.