Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Как бы по-разному к Зеленскому ни относились граждане, для мира он стал символом героического украинского сопротивления.

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По словам Фесенко, в этой ситуации фактор войны сыграл немаловажную роль. В то же время в условиях дефицита сильных и эмоциональных лидеров в современном мире Зеленский оказался человеком с хорошо выраженными лидерскими качествами.

Владимир Фесенко Политолог Его воспринимают как символ сопротивления Украины в условиях российской агрессии. Не просто сопротивления, а героического и эффективного сопротивления. Здесь уже начинают играть роль черты самого Зеленского. Все-таки предыдущая профессия дает о себе знать. Он очень умелый коммуникатор.

Как отметил Фесенко, в Офисе Президента еще в марте почувствовали, что популярность Зеленского в результате эффективного украинского сопротивления безумно возросла, поэтому стали использовать это в пользу нашего государства.

"Это было абсолютно правильным решением. Оно тоже придало популярности Зеленскому", – добавил политолог.

Справка. Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии читателей американского издания Time, получив 3,3 миллиона голосов, что составляет 5% от общего количества. Второе место занял глава SpaceX и Tesla Илон Маск, а третье – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Заявления Зеленского на фоне войны в Украине: последние новости

Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам законным способом признать, что Россия должна понести материальную ответственность за совершенные преступления. Для этого нужно подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому можно получить компенсацию всех потерь.

Глава государства заявил, что возле Мариуполя погибли многие украинские летчики. Они делали фактически невозможные вещи, ведь зная, что до "Азовстали" долететь почти нереально, все равно пытались это сделать.

Украинский президент рассказал, что очень много раз просил у иностранных партнеров соответствующее оружие, чтобы дойти до Мариуполя и разблокировать его военным путем тогда, когда это было возможно.

Российские оккупанты продолжают совершать террор в Украине, который имеет признаки геноцида. Однако по словам Зеленского, рано или поздно состоится международный трибунал и все виновные предстанут перед судом.

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