Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Як би по-різному до Зеленського не ставилися громадяни, для світу він став символом героїчного українського спротиву.
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За словами Фесенка, у цій ситуації фактор війни відіграв важливу роль. Водночас в умовах дефіциту на сильних та емоційних лідерів у сучасному світі Зеленський виявився людиною з добре вираженими лідерськими якостями.
Його сприймають саме як символ спротиву України в умовах російської агресії. Не просто спротиву, а героїчного та ефективного спротиву. Тут вже починають відігравати роль риси самого Зеленського. Усе-таки попередня професія дається взнаки. Він дуже вмілий комунікатор.
Як зауважив Фесенко, в Офісі Президента ще у березні відчули, що популярність Зеленського внаслідок ефективного українського спротиву шалено зросла, тож почали це використовувати на користь нашої держави.
"Це було абсолютно правильним рішенням. Воно теж додало популярності Зеленському", – додав політолог.
Заяви Зеленського на тлі війни в Україні: останні новини
- Володимир Зеленський запропонував державам-партнерам у законний спосіб визнати, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні злочини. Для цього потрібно підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки яким можна буде отримати компенсацію всіх втрат.
- Глава держави заявив, що біля Маріуполя загинули чимало українських льотчиків. Вони робили фактично неможливі речі, адже знаючи, що до "Азовсталі" долетіти майже нереально, усе одна намагалися це зробити.
- Український президент розповів, що дуже багато разів просив в іноземних партнерів відповідну зброю, аби дійти до Маріуполя та розблокувати його військовим шляхом тоді, коли це ще було можливо.
- Російські окупанти продовжують чинити терор в Україні, який має ознаки геноциду. Проте, за словами Зеленського, рано чи пізно відбудеться міжнародний трибунал і всі винні постануть перед судом.
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