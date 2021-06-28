Сталин и Гитлер горят в аду: в церкви в Украине уникальная фреска – фото
Источник:"Главком"
В троицкой церкви на окраине поселка Сатанов на Хмельнитчине, есть оригинальная фреска Страшного суда. Среди грешников там изображены, в частности, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер.
Первоначальная фреска была потеряна еще при коммунистах. Зато в 1992 году храм расписали заново. За основу иконописец взял картину Виктора Васнецова.
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Впрочем, автор решил обратиться и к традициям украинской иконописи XVII-XVIII веков. Тогда среди персонажей Страшного суда часто изображали реальных людей.
Кто изображен на фреске
Обычно в православных храмах Страшный суд изображают при входе на стене противоположной от алтаря. На иконе Иисус Христос судит людей за грехи. С одной стороны размещены праведники, с другой – грешники.
На фреске в Троицкой церкви возле Сатанова изображены "традиционные" грешники – прелюбодеи, пьяницы, убийцы и самоубийцы. Впрочем, кроме них есть и те, кто совершал преступления против Украины. А именно:
- Иосиф Сталин;
- Владимир Ленин;
- Карл Маркс;
- Фридрих Энгельс;
- Адольф Гитлер;
- Яков Свердлов;
- Феликс Джержинский;
- Лев Троцкий;
- Лаврентий Берия;
- Надежда Крупская;
- Лазарь Каганович;
- Никита Хрущев.
Так выглядит фреска в Троицкой церкви / "Главком"
Хрущева, к слову, показали со знаменитым ботинком, с которым тот выступал на заседании Генассамблеи ООН. Именно этот советский лидер некогда отдал приказ закрыть Троицкий монастырь.Обратите внимание! Змей, который является символом Врага Человеческого показан с красными коммунистическими пентаграммами. В то же время у ангела по центру – крылья голубовато-желтые.