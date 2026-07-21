Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему Россия постепенно движется к устройству по образцу Северной Кореи. Он также назвал главный признак, который покажет, что Кремль окончательно решил превратить страну в закрытое государство.

Кремль готовит Россию к сталинизму

Даже советская власть после смерти Иосифа Сталина пыталась отмежеваться от его культа. При Никите Хрущеве тело диктатора вынесли из мавзолея, его почти не показывали по телевидению и убрали из фильмов. Осторожно возвращать этот образ начали лишь при Леониде Брежневе, но тогда Сталин появлялся в публичном пространстве лишь эпизодически.

Сейчас российские власти открыто продвигают образ "сильной руки" и постепенно приучают людей к мысли, что жестокость и массовые репрессии могут быть оправданы ради порядка. Северная Корея фактически сохранила модель именно сталинского Советского Союза, а не гораздо более мягкую систему времен Хрущева или Брежнева.

Они готовят россиян к Северной Корее. Хотите, как при Сталине, – вам устроят, как при Сталине,

– подчеркнул Загородний.

При Сталине уголовное наказание можно было получить даже за опоздание на работу, а вся система держалась на принудительном труде, страхе и постоянных репрессиях против чиновников, военных и партийного руководства. Многие современные россияне этого не осознают и воспринимают сталинизм как мифический период порядка и стабильности.

В российском обществе существует спрос на сталинизм. Те, кто никогда не жил при Сталине, думают, что это будет примерно как при Брежневе. Но ничего подобного,

– пояснил политтехнолог.

Возвращение памятников Сталину помогает Кремлю не только восстанавливать культ диктатора, но и готовить общество к гораздо более жестким правилам, наказаниям и полному подчинению государству.

Россия не сможет воссоздать сталинскую систему

Для возврата к полноценной сталинской модели одних только памятников и пропаганды недостаточно. Такое государство нуждается в идеологизированном аппарате, который беспрекословно выполняет приказы и работает не ради личного обогащения.

Современная российская система построена на коррупции, связях и борьбе за ресурсы, поэтому она существенно отличается от механизма, действовавшего в СССР. Сталин держал чиновников, военных и партийных руководителей в постоянном страхе. За невыполнение поставленных задач или чрезмерное обогащение человека могли подвергнуть репрессиям, а на его место ставили более молодого и послушного исполнителя, готового работать на условиях государства.

Там не было выборов: плохо работаешь – тебя расстреляют. Это кровавая система, но таким образом она поддерживала свою работоспособность,

– пояснил Загородний.

Экономика также держалась на принудительном труде и жестком контроле. Когда во времена Никиты Хрущева массовые репрессии начали сворачивать, стало заметно, что коммунистическая система без страха уже не дает прежнего результата.

Они не смогут построить сталинский Советский Союз, потому что для этого нужен совершенно другой государственный аппарат – идеологизированный и некоррумпированный,

– подчеркнул политтехнолог.

Нынешняя российская власть может ужесточить наказания и ограничения, но перестроить весь государственный аппарат по сталинскому образцу ей будет сложно.

Закрытие границ в России

Следующим шагом Кремля может стать постепенная изоляция страны, ведь жесткая тоталитарная система не способна существовать, когда граждане могут свободно выезжать. В Советском Союзе для этого действовали выездные визы, а решение о поездке за границу зависело от государства. Без таких ограничений люди, не желающие мириться с репрессиями или мобилизацией, просто будут пытаться сбежать.

Подобный процесс в свое время происходил в Восточной Германии, жители которой массово перебирались в Западный Берлин. Отток людей стал настолько большим, что коммунистические власти при поддержке СССР возвели Берлинскую стену и фактически перекрыли гражданам путь на Запад.

Эта система работает только в замкнутом пространстве. Когда у человека есть возможность сбежать за границу, он просто сбегает,

– сказал Загородний.

В России уже появляются предложения проверять граждан перед выездом и вводить специальные разрешения.

Первый признак того, что они начнут строить тоталитарное государство, – закрытие границ. Появятся выездные визы, и людей просто перестанут выпускать,

– подчеркнул политтехнолог.

Такие решения могут помочь властям удержать внутри страны людей, необходимых для новой волны мобилизации, и постепенно вернуть практику, при которой право покинуть страну будет зависеть от разрешения чиновников.

Загородний объяснил план Кремля: смотрите видео