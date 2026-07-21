Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Росія поступово рухається до устрою за прикладом Північної Кореї. Він також назвав головну ознаку, яка покаже, що Кремль остаточно вирішив перетворити країну на закриту державу.

Кремль готує Росію до сталінізму

Навіть радянська влада після смерті Йосипа Сталіна намагалася відмежуватися від його культу. За Микити Хрущова тіло диктатора винесли з мавзолею, його майже не показували на телебаченні та прибрали з фільмів. Обережно повертати цей образ почали лише за Леоніда Брежнєва, але тоді Сталін з'являвся у публічному просторі лише епізодично.

Тепер російська влада відкрито просуває образ "сильної руки" та поступово привчає людей до думки, що жорстокість і масові репресії можуть бути виправдані заради порядку. Північна Корея фактично зберегла модель саме сталінського Радянського Союзу, а не значно м'якшу систему часів Хрущова чи Брежнєва.

Вони готують росіян до Північної Кореї. Хочете, як при Сталіні, – вам влаштують, як при Сталіні,

– наголосив Загородній.

За Сталіна кримінальне покарання можна було отримати навіть за запізнення на роботу, а вся система трималася на примусовій праці, страху та постійних репресіях проти чиновників, військових і партійного керівництва. Багато сучасних росіян цього не усвідомлюють і сприймають сталінізм як міфічний період порядку та стабільності.

У російському суспільстві є запит на сталінізм. Ті, хто ніколи не жив при Сталіні, думають, що це буде приблизно як при Брежнєві. Але нічого подібного,

– пояснив політтехнолог.

Повернення пам'ятників Сталіну допомагає Кремлю не лише відновлювати культ диктатора, а й готувати суспільство до значно жорсткіших правил, покарань і повного підпорядкування державі.

Росія не зможе відтворити сталінську систему

Для повернення до повноцінної сталінської моделі самих пам'ятників і пропаганди недостатньо. Така держава потребує ідеологізованого апарату, який беззаперечно виконує накази та працює не заради особистого збагачення.

Сучасна російська система побудована на корупції, зв'язках і боротьбі за ресурси, тому вона суттєво відрізняється від механізму, який діяв у СРСР. Сталін утримував чиновників, військових і партійних керівників у постійному страху. За невиконання поставлених завдань або надмірне збагачення людину могли репресувати, а на її місце ставили молодшого й слухнянішого виконавця, готового працювати на умовах держави.

Там не було виборів: погано працюєш – тебе розстріляють. Це кривава система, але в такий спосіб вона підтримувала свою працездатність,

– пояснив Загородній.

Економіка також трималася на примусовій праці та жорсткому контролі. Коли за часів Микити Хрущова масові репресії почали згортати, стало помітно, що комуністична система без страху вже не дає попереднього результату.

Вони не зможуть побудувати сталінський Радянський Союз, бо для цього потрібен зовсім інший державний апарат – ідеологізований і некорумпований,

– наголосив політтехнолог.

Нинішня російська влада може посилити покарання та обмеження, але перебудувати весь державний апарат за сталінським зразком їй буде складно.

Закриття кордонів у Росії

Наступним кроком Кремля може стати поступова ізоляція країни, адже жорстка тоталітарна система не здатна існувати, коли громадяни можуть вільно виїхати. У Радянському Союзі для цього діяли виїзні візи, а рішення про закордонну поїздку залежало від держави. Без таких обмежень люди, які не захочуть миритися з репресіями чи мобілізацією, просто намагатимуться втекти.

Схожий процес свого часу відбувався у Східній Німеччині, жителі якої масово перебиралися до Західного Берліна. Відтік людей став настільки великим, що комуністична влада за підтримки СРСР звела Берлінську стіну та фактично перекрила громадянам шлях на Захід.

Ця система працює лише в замкненому просторі. Коли в людини є можливість утекти за кордон, вона просто тікає,

– сказав Загородній.

У Росії вже з'являються пропозиції перевіряти громадян перед виїздом і запроваджувати спеціальні дозволи.

Перша ознака того, що вони почнуть будувати тоталітарну державу, – закриття кордонів. З'являться виїзні візи, і людей просто перестануть випускати,

– наголосив політтехнолог.

Такі рішення можуть допомогти владі втримати всередині країни людей, потрібних для нової хвилі мобілізації, та поступово повернути практику, за якої право залишити державу залежатиме від дозволу чиновників.

Загородній пояснив план Кремля: дивіться відео