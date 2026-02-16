В Луганске вместо того, чтобы праздновать "навязанный католический праздник" День Святого Валентина, коммунисты предлагают посвятить эту дату 83 годовщине освобождения города от немецких войск.

Об этом говорится на сайте Коммунистической партии Российской Федерации.

Что такое "сталинтинки" и "ленинтинки"?

В оккупированном Луганске на День Святого Валентина раздавали открытки с изображением диктаторов СССР – "сталинтинки" и "ленинтинки".

Уже в течение 10 лет в этот день луганские коммунисты и комсомольцы проводят альтернативную акцию по раздаче "сталинтинок" – красных сердечек с изображением советских вождей и призывом чтить советские и православные праздники,

– написали в КПРФ.

Кроме "сталинтинок" и "ленинтинок", представители коммунистической партии раздают жителям также "климентинки", "дзержинтинки" и "брежневтинки". Коммунисты утверждают, что жители Луганска относятся к этим "листовкам" как к сувенирам: водители якобы прикрепляют их на лобовые стекла автомобилей, домохозяйки – на холодильники, а солдаты оккупационной армии – держат в карманах.

Как коммунисты раздавали "сталинтинки и ленинтинки" – смотрите в галерее

Какова ситуация на оккупированных территориях?