В оккупированном Луганске коммунисты раздавали "сталинтинки" и "ленинтинки"
В Луганске вместо того, чтобы праздновать "навязанный католический праздник" День Святого Валентина, коммунисты предлагают посвятить эту дату 83 годовщине освобождения города от немецких войск.
Об этом говорится на сайте Коммунистической партии Российской Федерации.
Что такое "сталинтинки" и "ленинтинки"?
В оккупированном Луганске на День Святого Валентина раздавали открытки с изображением диктаторов СССР – "сталинтинки" и "ленинтинки".
Уже в течение 10 лет в этот день луганские коммунисты и комсомольцы проводят альтернативную акцию по раздаче "сталинтинок" – красных сердечек с изображением советских вождей и призывом чтить советские и православные праздники,
– написали в КПРФ.
Кроме "сталинтинок" и "ленинтинок", представители коммунистической партии раздают жителям также "климентинки", "дзержинтинки" и "брежневтинки". Коммунисты утверждают, что жители Луганска относятся к этим "листовкам" как к сувенирам: водители якобы прикрепляют их на лобовые стекла автомобилей, домохозяйки – на холодильники, а солдаты оккупационной армии – держат в карманах.
Как коммунисты раздавали "сталинтинки и ленинтинки" – смотрите в галерее
Какова ситуация на оккупированных территориях?
Россия на оккупированных территориях целенаправленно влияет на украинских детей, используя мягкие формы привлечения через досуг, образование и среду. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, это системная работа на постепенное изменение идентичности, где лагеря и поездки создают эмоциональную связь и формируют восприятие российских нарративов.
Программы для детей финансируются на государственном уровне, а оккупированные территории стали площадкой для социальных экспериментов. Цель – воспитать будущих солдат и лояльных граждан, что делает эти действия опасными для Украины на многие поколения.
Кроме этого западные журналисты в сюжетах о Мариуполе часто показывают относительно "нормальную" жизнь, но опускают ключевые детали – разрушения жилья, принудительную депортацию жителей и масштабы погибших.