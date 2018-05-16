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Украинская студия анонсировала выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2: когда ждать премьеру

1228 Читати новину українською
S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот с официального сайта

Генеральный директор Украинской студии GSC Game World Сергей Григорович официально сообщил о том, что компания работает над разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

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"Я официально зявляю: "GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2", – говорится в сообщении.

Вместе с тем он оставил ссылку на сайт проекта на котором указано, что игра выйдет уже в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось и в официальной группе игры "Казаки 3", которую также разрабатывала студия GSC Game World.

Офіційний анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 в групі гри Официальный анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 в группе игры "Казаки 3"

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Что такое S.T.A.L.K.E.R.? Это серия игр, которая основана на повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского "Сталкер". В основе мира игры события Чернобыльской катастрофы и постапокалиптический мир после взрыва.

Последняя часть серии – "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" – вышла в октябре 2009 года, после чего в 2010 году анонсировали вторую основную игру серии. Предполагалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2012 году, однако в декабре 2011 года разработчики объявили, что разработка игры приостановлена. Команду разработчиков игры уволили и бывшие сотрудники GSC Game World основали студию Vostok и занялись созданием постапокалиптического онлайн-шутера Survarium.

Теги: Новости Украины Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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