Сталкеры из Германии и Польши проникли в Чернобыль: их задержали

В Чернобыльской зоне задержали сталкеров-иностранцев. Это граждане Германии и Польши, которые прибыли в Украину самолетом - в "Борисполь".

Иностранцев обнаружили вблизи отселенного города Припять 1 июля. Информацию о них правоохранители получили от пограничников отдела "Иванков" Житомирского отряда.

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Немец и поляк проникли на запрещенную территорию незаконно, то есть вне контрольных постов. Цель – экстремальный туризм, а также отдых.

Полицейские составили на них админпротоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Как наказывается такое нарушение

Сейчас штраф за нарушение соответствующих требований режима радиационной безопасности достигает лишь 340 гривен . Впрочем, накануне Рада поддержала усиление ответственности.

. Впрочем, накануне Рада поддержала усиление ответственности. Согласно представленному законопроекту, правонарушения могут исключить из кодекса об админнарушении. Зато его стремятся криминализировать.

В таком случае штраф значительно возрастет – от 17 до 51 тысячи гривен. Нарушителю будет угрожать и ограничение или лишение свободы на срок от 1 до 7 лет.

. Дальше – решение за судом. В Государственной пограничной службе сообщили, что нарушителям могут сократить срок пребывания на территории Украины.