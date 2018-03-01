"Стальные яйца" для Гройсмана: в Киеве прошел марш экс-работников секс-индустрии

Сегодня, 1 марта, бывшие и действующие работницы секс-индустрии вышли на акцию под здание правительства с требованиями отменить уголовную ответственность за занятие проституцией. Они ждали, что премьер Гройсман выйдет к ним, но этого не произошло, поэтому участники акции устроили яркий перформанс. Пришли под Кабмин и противники декриминализации секс-индустрии.

Бывшие проститутки и те, кто до сих пор практикует, и веселый спектакль с маской премьера. Не смотря на метель, в Киеве состоялся второй марш работников секс-индустрии, или как его называют неофициально – "Марш проституток".

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Полтавчанка Яна – экс-проститутка. Она рассказала, что работницы секс-индустрии совсем не защищены перед произволом полиции, которая постоянно требует взятки, прикрывая их деятельность. Стоит отметить, что участники акции не требуют легализовать проституцию, а лишь хотят, чтобы отменили уголовную и административную ответственность за предоставление секс-услуг.

Участники акции перед Кабмином организовали перформанс. Там мнимый премьер якобы поддерживает их требования, а ему за это вручили символический подарок за такое смелое решение – первые стальные яйца украинского политика.

Далее участники акции двинулись к другому властному зданию – Верховной Раде. Однако, как все знают, там расположен палаточный городок сторонников Михеила Саакашвили. Но марш к палаточному городку решил не идти, а остановился в нескольких десятках метров. Затем награду вручили псевдо-спикеру Рады Андрею Парубию, который пообещал принять необходимые поправки в закон.

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На акцию пришли также и противники декриминализации секс-услуг.

Проституция – это недопустимое явление в нашем обществе, и мы выступаем за шведскую модель борьбы с этим явлением: это декриминализация женщины, которая вынуждена заниматься проституцией, и привлечение к ответственности мужчины-клиента, то есть "покупателя",

– отметила Виктория.

Под Администрацией Президента участников акции уже ждал новый вертеп с псевдо-властьимущими. Веселым перформансом активисты хотели привлечь внимание к проблемам 80 тысяч женщин и мужчин. Так как сейчас им помогают только социальные работники.

Мы хотим, чтобы подписали этот закон о декриминализации. В дальнейшем, возможно, как в других странах легализовали проституцию, чтобы девушки могли платить налог. Зато они имели бы свои права и защиту,

– рассказала социальная работница Юлия Князюк.

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Стоит отметить, 3 марта в мире отмечается День работника секс-индустрии, и участники акции надеются, что хотя бы в этот день их услышат. Однако, пока что менять законодательство чиновники не собираются.