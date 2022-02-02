Стало известно, какая зарплата у министра здравоохранения Виктора Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко имеет ежемесячную ставку в размере около 69 тысяч гривен. Всего в течение 2021 года он заработал в ведомстве более 511 тысяч гривен.

Начиная с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года Виктор Ляшко заработал 511 671 гривен 42 копейки. Такую информацию предоставили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос 24 канала.

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Сколько заработал Виктор Ляшко в 2021 году

В течение 7 месяцев своей работы Ляшко в среднем получал более 73 тысяч гривен ежемесячно при ставке 68,9 тысяч. В Минздраве пояснили, что надбавки министр получал за работу с тайными документами.

Заработная плата, начисленная Министру здравоохранения Украины Ляшко Виктору Кирилловичу с 20 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года, составляет 511 671,42 гривен (должностной оклад, надбавка за работу с тайными документами, надбавка государственному эксперту по вопросам тайн, сохранение средней заработной платы за дни служебной командировки). Должностной оклад Министра здравоохранения Украины составляет 68 920.00 гривен,

– говорится в сообщении.



Зарплата Виктора Ляшко / источник Минздрава в ответ на запрос 24 канала

Что известно о министре здравоохранения: краткая биография

В 2003 году Виктор Ляшко получил медицинское образование в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца . Впоследствии он стал магистром государственного управления в сфере здравоохранения.

. Впоследствии он стал магистром государственного управления в сфере здравоохранения. После этого Ляшко работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, был директором Госсанэпидслужбы Украины.

С 2014 по февраль 2018 года Виктор Ляшко возглавлял общественную организацию "Инфекционный контроль в Украине", а с 2015 года по февраль 2018 был консультантом по вопросам общественного здоровья проекта USAID "Реформа ВИЧ-услуг в действии".

В феврале 2018 года занял пост первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья и пробыл на ней до июля 2019.

и пробыл на ней до июля 2019. В 2019 году Ляшко назначили заместителем министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. В 2020 году он продолжил возглавлять эту должность при Степанове и параллельно стал главным санитарным врачом страны. В том же году получил звание "Заслуженный врач Украины".

после отставки экс-главы Минздрава Максима Степанова,. Верховная Рада Украины поддержала его назначение – "за" проголосовали 262 народных депутата.